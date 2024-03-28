Генерал Сергей Суровикин, легендарный военачальник, прозванный «Генералом Армагеддон», неожиданно исчез из публичной жизни после приказов ЧВК «Вагнер» двинуться… Пропавший генерал Суровикин: от отстранения из «Роскосмоса» до слухов об аресте и появления в Африке .