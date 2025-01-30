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Закон, порядок, государство

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Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько стал участником проекта ЦДРА «Время быть вместе»

Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько стал участником проекта ЦДРА «Время быть вместе»

На встрече, которую вел военный эксперт, историк Андрей Сементковский, известный журналист и военкор Дмитрий Кулько поделился своим опытом и рассказал о современных технологиях и специфике съемки военных репортажей.

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