Учёные сделали литийметаллические аккумуляторы дружелюбнее к окружающей с...

Учёные сделали литийметаллические аккумуляторы дружелюбнее к окружающей среде без ухудшения характеристикИсследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) придумали способ радикально сократить вредное воздействие на природу и человека фтора, который в избытке вносится в жидкие электролиты литийметаллических аккумуляторов.