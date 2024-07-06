Учёные сделали литийметаллические аккумуляторы дружелюбнее к окружающей с...

Учёные сделали литийметаллические аккумуляторы дружелюбнее к окружающей среде без ухудшения характеристикИсследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) придумали способ радикально сократить вредное воздействие на природу и человека фтора, который в избытке вносится в жидкие электролиты литийметаллических аккумуляторов.
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