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В МИД Ирана вызвали послов Великобритании, Франции и Германии

В МИД Ирана вызвали послов Великобритании, Франции и Германии в связи с "безответственной позицией" чиновников этих стран в отношении действий Тегерана в отношении Израиля, говорится в заявлении ведомства 14 апреля.

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Комментарии
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Eduard
Набейте им их европейские морды.Привыкли жить за счет ворованного у колоний!
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