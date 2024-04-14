В МИД Ирана вызвали послов Великобритании, Франции и Германии в связи с "безответственной позицией" чиновников этих стран в отношении действий Тегерана в отношении Израиля, говорится в заявлении ведомства 14 апреля.
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