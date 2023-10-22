Важные события в истории России, произошедшие 23 октября Мария ИвановаЕще в школьные годы педагоги говорили нам о том, что каждый календарный день года отмечен важными событиями, которые происходили в истории российского государства в прежние годы.
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