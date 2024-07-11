Психолог Кононов: магическое мышление помогает людям победить страх

Вера современных людей в оккультизм и гадание – это признак магического мышления, которое на сегодняшний день в психологии недостаточно изучено, объяснил доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования ГУП Александр Кононов.
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