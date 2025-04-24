Житель Рязани получил условный срок за попытку изготовления взрывчатки

Также назначен штраф в размере 210 тысяч рублей.В Рязани вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда по уголовному делу о незаконном приобретении оборудования для изготовления взрывчатых веществ.
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