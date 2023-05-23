Эксперт Тяжельников посоветовал снизить потребление кофе и соли во время магнитных бурь

В период магнитных бурь следует упорядочить режим питания: уменьшить количество жареного и соленого в рационе, пить больше зеленого чая и воды.
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