Слово и дело

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Отец Юлии Началовой отказался сравнивать дочь и Романа Костомарова

Отец Юлии Началовой отказался сравнивать дочь и Романа Костомарова

Олимпийский чемпион в парных танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице. Многим поклонникам фигуриста ситуация с ним напомнила трагическую историю певицы Юлии Началовой, однако отец артистки их точку зрения не разделил.

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