Отец Юлии Началовой отказался сравнивать дочь и Романа Костомарова

Олимпийский чемпион в парных танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице. Многим поклонникам фигуриста ситуация с ним напомнила трагическую историю певицы Юлии Началовой, однако отец артистки их точку зрения не разделил.