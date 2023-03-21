США и Япония планируют совместно создавать систему для перехвата гиперзвукового оружия

©U.S. Missile Defense Agency Вице-адмирал Джон Хилл, возглавляющий Агентство противоракетной обороны США, подтвердил, что организация рассматривает возможность сотрудничества с Японией для работы над перехватчиком Glide Phase Interceptor, или GPI.
©U.S. Missile Defense Agency Вице-адмирал Джон Хилл, возглавляющий Агентство противоракетной обороны США, подтвердил, что организация рассматривает возможность сотрудничества с Японией для работы над перехватчиком Glide Phase Interceptor, или GPI.
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