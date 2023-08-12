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У Месси 8 голов и 1 ассист в 5 матчах за «Интер Майами»

У Месси 8 голов и 1 ассист в 5 матчах за «Интер Майами»

Лионель Месси продлил голевую серию в «Интер Майами» до 5 матчей. Сегодня аргентинец забил гол в игре 1/4 финала Кубка лиг с «Шарлотт» (4:0).

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