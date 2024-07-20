Авдотья Сеногнойка: традиции и приметы дня 20 июля 2024 года Ольга Вайленко20 июля православная церковь отмечает день преподобной Евфросинии Московской, также известный в народной традиции как Авдотья Сеногнойка.
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