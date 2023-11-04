Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался в Швейцарии

Ему был 91 год.фото: fsrussia.ru--> Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов умер во сне в возрасте 91 года в швейцарском Интерлакене, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).