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Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался в Швейцарии

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался в Швейцарии

Ему был 91 год.фото: fsrussia.ru--> Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов умер во сне в возрасте 91 года в швейцарском Интерлакене, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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