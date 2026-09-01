MeerKAT напрямую уловил слабый водородный сигнал из далёкой Вселенной

Радиотелескопный массив MeerKAT в Южной Африке впервые напрямую зарегистрировал сигнал нейтрального водорода на длине волны 21 см от галактик на больших расстояниях — без применения метода «стекинга», при котором сигналы многих источников суммируются статистически.