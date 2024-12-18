Новую «шестерку» Mazda с запасом хода до 600 км привезли в Россию за 3,3 млн

В России стартовали заказы на электромобиль 2024 года выпуска. Это лифтбэк, разработанный специально для китайского рынка на платформе Changan и являющийся заменой популярной в России Mazda 6, но с более крупными габаритами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии