Бывший опер, а теперь «король» Новой Москвы Карахан, похитил сотрудника ФСБ. «Отмазка» не прокатила

Юргазета В середине 2026 года на территории Новой Москвы развернулись события, которые вызвали широкий резонанс в столичном регионе и в очередной раз подсветили теневые стороны системы правопорядка.
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Никакой Карахан, прости господи, и даже никакой Иван, не должны похищать сотрудников ФСБ. И даже больше скажу, похищать простых граждан. Какой бы условный "Карахан", национальности не был.
Вместо уволенных полиционеров примут на работу джмшудов, русланов и т.д.
Значит, если бы эти бандиты не похитили сотрудника ФСБ, то так и продолжали бы терроризировать с население Новой Москвы? Куда смотрит руководство МВД страны? Или с такими "королями" заодно?
Наглядный пример всей нашей преступной "вертикали". Коррупция снизу до верху.
Дурдом.
Конфликт и инцидент с сотрудником спецслужб скорее всего имел место, но статейка в большей степени творческий вымысел авторишки провокатора. Всё его творчество на полях соцсетей нацелено на коммерческий интерес по сбору монет от просмотров и срача в комментах. Но главная цель, обocpaть власть и разжечь к ней ненависть. Почитайте комменты власовцев и шароварников, которые здесь резвятся, эрогируя от удовольствия.
Деньжищи рулят. России 314здец!!