Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бывший опер, а теперь «король» Новой Москвы Карахан, похитил сотрудника ФСБ. «Отмазка» не прокатила

Бывший опер, а теперь «король» Новой Москвы Карахан, похитил сотрудника ФСБ. «Отмазка» не прокатила

Юргазета В середине 2026 года на территории Новой Москвы развернулись события, которые вызвали широкий резонанс в столичном регионе и в очередной раз подсветили теневые стороны системы правопорядка.

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Николай Герасименко

Конфликт и инцидент с сотрудником спецслужб скорее всего имел место, но статейка в большей степени творческий вымысел авторишки провокатора. Всё его творчество на полях соцсетей нацелено на коммерческий интерес по сбору монет от просмотров и срача в комментах. Но главная цель, обocpaть власть и разжечь к ней ненависть. Почитайте комменты власовцев и шароварников, которые здесь резвятся, эрогируя от удовольствия.