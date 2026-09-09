Происшествия
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Происшествия

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Полицейские Донецкой Народной Республики выявляют факты публичного размещения информации, нарушающей законодательство

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике выявили жительницу Донецка, которая разместила в сети Интернет материалы, запрещенные законодательством РФ.

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