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Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа

Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что либеральная Европа с её «антитрамповскими» настроениями представляет собой серьёзную проблему для избранного президента США Дональда Трампа.

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