Проведены профилактические мероприятия с целью противодействия идеологии насилия в молодежной среде

Следственным комитетом совместно с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел Российской Федерации в ряде регионов проведены предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде, результатом которых стало возбуждение нескольких уголовных дел.