В ЛНР сообщили о продвижении ВС России в Волчанске

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья за чертой города. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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