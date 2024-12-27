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В ЛНР сообщили о продвижении ВС России в Волчанске

В ЛНР сообщили о продвижении ВС России в Волчанске

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья за чертой города. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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