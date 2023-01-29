Славянская доктрина

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Кому нужны выборы?

Кому нужны выборы?

Кому нужны выборы? Квадратура кругаВыборы окончательно превратились в игру «обмани избирателя». Ни один политик не рассчитывает выиграть выборы путем каких-то реальных успехов, выполнения данных ранее обещаний или просто достойным поведением.

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