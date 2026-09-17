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Царьград

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NU.nl сообщил о ранении военных на учениях в Нидерландах

NU.nl сообщил о ранении военных на учениях в Нидерландах

Двое десантников из Германии и США получили тяжёлые ранения на учениях Falcon Leap в Нидерландах после неудачного прыжка с парашютом.

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