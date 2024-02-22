20.02.2024 в ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ прошло городское заседание методического объединения воспитателей группы продленного дня учреждений общего среднего образования по теме ´Приобщение младших школьников к здоровому образу жизни в группе продленного дня при взаимодействии с семьями воспитанников´.
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