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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах в 8-й раз за сезон АПЛ забил и ассистировал в одном матче. Это рекорд лиги

Вингер «Ливерпуля» забил один мяч и отдал два голевых паса в матче с «Вест Хэмом» в 19-м туре АПЛ (5:0).

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