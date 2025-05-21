62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

184 подписчика

В Рязани полиция задержала рецидивистку за кражу сыра и колбасы в супермаркете

В Рязани полиция задержала рецидивистку за кражу сыра и колбасы в супермаркете

О пропаже продуктов сообщили работники супермаркета - в магазине пропали сыр и колбаса. Продавцы рассказали, что по торговому залу ходила подозрительная женщина - она на первый взгляд бессмысленно гуляла от витрины к витрине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх