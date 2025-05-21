В Рязани полиция задержала рецидивистку за кражу сыра и колбасы в супермаркете

О пропаже продуктов сообщили работники супермаркета - в магазине пропали сыр и колбаса. Продавцы рассказали, что по торговому залу ходила подозрительная женщина - она на первый взгляд бессмысленно гуляла от витрины к витрине.
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