Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон вынуждал президента Украины Владимира Зеленского к заключению мира с РФ, в частности, угрожал отзывом его личной охраны.
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