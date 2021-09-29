Белогвардеец о главной причине поражения белого движения

Картина дня. ФинансыВоенное делоБелогвардеец о главной причине поражения белого движенияДмитрий Владимирович Филатьев — не самый известный представитель белого движения. И это неудивительно.Вернуться к статье207НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинОткрыл америку.Православный Коммунист Православный КоммунистСамая же главная причина наших белых неуспехов лежала, несомненно, в том, что мужик и серая солдатская шинель оказались не на нашей стороне...» МАЛО ТОГО !! НЕ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ РАБОВ МАМОНЫ ! ОКАЗАЛСЯ САМ БОГ !!!!Анатолий ФедоровКакой САМ БОГ позволил вам уничтожить миллионы невинных люде за 70 лет и привести Россию к развалу?Православный Коммунист Православный Коммунистпривет папику лживое дерьмо !!VИVarshavskiy ИващенкоЭто одна из причин,и не самая главная.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСбольшевики обманули всех и вся...в том числе и себяНиколай ТитовДа, но это было потом. Если бы народ знал и про ГУЛАГ и про раскулачивание и про все остальное - фиг бы они, большевики, белых победили!ФинамИнфоА вы думаете, белые про висилицы для красного словца говорили? Да и при их победе Гражданская война продлилась бы еще на десяток лет. Только на этот раз между разными группами белых. Ну и так вопрос чисто на понимание, а вы вообще в курсе какой процент населения был затронут политическими репрессиями? Поинтересуйтесь.Николай ТитовУважаемый ФинамИнфо, судя по настроениям определенных слоев нашего общества, довольно много народа сожалеют о отказе от власти царя, революции как таковой и о распаде Российской империи. Ведь в принципе к этому же и пришли. На улице капитализм совмещенный с Гос. корпорациями и даже президент наш любимый недавно говорил о том, что не случись революции, а потом ВОВ, то население России составило бы 600 000 000 человек. Дорогое это удовольствие, Р Е В О Л Ю Ц И Я и последующая Гражданская война.ФинамИнфоА знаете, сколько человек сожалеет о распаде СССР? И что теперь? Ну и, простите, наш президент не является для меня авторитетом в исторической и социологической науке. Про галоши тоже он говорил. Ну и слова брать назад он такой же мастер, как ЕБН, который некогда обещал голову на рельсы положить... Этот тоже буквально за год до повышения пенсионного возраста утверждал, что никогда не подпишет такой указ.Анатолий ФедоровТочнее не большевики, а кучка сионистов - вот это удивительно.Православный Коммунист Православный КоммунистVИVarshavskiy ИващенкоВ самом Белом движении не было единства.Оеи,похоже,больше хотели урвать себе кусок России пожирнее.VGVasily GolovВы правы.Каждый боролся за свое.Не было идеи.за которую боролись белая гвардия.Одни за царя( он отрекся по вине военных),другие за великую Россию.В чем величие- не знали.Белая гвардия воевала с российским народом.Проигрыш предсказуем.ФинамИнфоТак даже единого командного центра не было. Да и цели у всех были разные.БОБорис ОсиповБелые очень близко напоминают наших либерастов, считали себя белой костью и пренебрежительно относились к простому солдату...ФинамИнфоКстати, очень меткое замечание по поводу наших либерастов.БОБорис ОсиповСпасибо...Анатолий ФедоровЕврейская кучка пообещала: "Землю крестьянам, заводы рабочим, власть Советам, солдатам мир". Получили Гражданскую войну и репрессии на 100 лет.AYaleksandr yermakovНе по этому.Комментировать
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