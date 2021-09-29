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Белогвардеец о главной причине поражения белого движения

Белогвардеец о главной причине поражения белого движения

Дмитрий Владимирович Филатьев — не самый известный представитель белого движения. И это неудивительно.

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абрам вербин
Открыл америку.
Православный Коммунист Православный Коммунист
Самая же главная причина наших белых неуспехов лежала, несомненно, в том, что мужик и серая солдатская шинель оказались не на нашей стороне...» МАЛО ТОГО !! НЕ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ РАБОВ МАМОНЫ ! ОКАЗАЛСЯ САМ БОГ !!!!
Анатолий Федоров
Какой САМ БОГ позволил вам уничтожить миллионы невинных люде за 70 лет и привести Россию к развалу?
Православный Коммунист Православный Коммунист
привет папику лживое дерьмо !!
Varshavskiy Иващенко
Это одна из причин,и не самая главная.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
большевики обманули всех и вся...в том числе и себя
Николай Титов
Да, но это было потом. Если бы народ знал и про ГУЛАГ и про раскулачивание и про все остальное - фиг бы они, большевики, белых победили!
ФинамИнфо
А вы думаете, белые про висилицы для красного словца говорили? Да и при их победе Гражданская война продлилась бы еще на десяток лет. Только на этот раз между разными группами белых. Ну и так вопрос чисто на понимание, а вы вообще в курсе какой процент населения был затронут политическими репрессиями? Поинтересуйтесь.
Николай Титов
Уважаемый ФинамИнфо, судя по настроениям определенных слоев нашего общества, довольно много народа сожалеют о отказе от власти царя, революции как таковой и о распаде Российской империи. Ведь в принципе к этому же и пришли. На улице капитализм совмещенный с Гос. корпорациями и даже президент наш любимый недавно говорил о том, что не случись революции, а потом ВОВ, то население России составило бы 600 000 000 человек. Дорогое это удовольствие, Р Е В О Л Ю Ц И Я и последующая Гражданская война.
ФинамИнфо
А знаете, сколько человек сожалеет о распаде СССР? И что теперь? Ну и, простите, наш президент не является для меня авторитетом в исторической и социологической науке. Про галоши тоже он говорил. Ну и слова брать назад он такой же мастер, как ЕБН, который некогда обещал голову на рельсы положить... Этот тоже буквально за год до повышения пенсионного возраста утверждал, что никогда не подпишет такой указ.
Анатолий Федоров
Точнее не большевики, а кучка сионистов - вот это удивительно.
Православный Коммунист Православный Коммунист
Varshavskiy Иващенко
В самом Белом движении не было единства.Оеи,похоже,больше хотели урвать себе кусок России пожирнее.
Vasily Golov
Вы правы.Каждый боролся за свое.Не было идеи.за которую боролись белая гвардия.Одни за царя( он отрекся по вине военных),другие за великую Россию.В чем величие- не знали.Белая гвардия воевала с российским народом.Проигрыш предсказуем.
ФинамИнфо
Так даже единого командного центра не было. Да и цели у всех были разные.
Борис Осипов
Белые очень близко напоминают наших либерастов, считали себя белой костью и пренебрежительно относились к простому солдату...
ФинамИнфо
Кстати, очень меткое замечание по поводу наших либерастов.
Борис Осипов
Спасибо...
Анатолий Федоров
Еврейская кучка пообещала: "Землю крестьянам, заводы рабочим, власть Советам, солдатам мир". Получили Гражданскую войну и репрессии на 100 лет.
aleksandr yermakov
Не по этому.

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