6 бытовых хитростей на все случаи жизни

Современный ритм жизни накладывает свои правила и на ведение домашнего хозяйства. Хозяйки уже не готовы тратить весь день на поддержание порядка и с радостью пользуются советами и лайфхаками, которые упрощают ведение быта.
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