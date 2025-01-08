Тигран Кеосаян впал в кому

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть из-за кардиозаболевания. В настоящее время он находится в коме, в своем Telegram-канале его жена, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
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