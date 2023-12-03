На Украине заявили о неспособности нарастить военное производство

КИЕВ, 4 декабря, ФедералПресс. В интервью YouTube-каналу агентства УНИАН советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна не способна самостоятельно нарастить военное производство.
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