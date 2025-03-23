Bloomberg: Трамп хочет заключить соглашение по Украине к Пасхе 2025

Вашингтон нацелен на достижение соглашения о перемирии в украинском конфликте к 20 апреля.Как пишет агентство Bloomberg, американцы хотят добиться перемирия в горячей фазе СВО к Пасхе, которая в этом году, как у Западных, так и у православных христиан выпадает на 20 апреля.