В правительстве РФ недовольны ценами на отдых в Сочи

Нынешний уровень цен на отдых в Сочи нельзя назвать приемлемым. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам по итогам совещания по развитию юга России, которое возглавил президент РФ Владимир Путин.
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