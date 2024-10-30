Генпрокуратура Грузии вызвала президента страны Зурабишвили на допрос

Эту дичь вообще к Саакашвили нужно отправить 😏

Геннадий Бережнов

Если прокуратура даст слабину и не сможет допросить Салому, то события надолго растянутся с непредсказуемым последствием. А учитывая острые заявления США всё может закончится для Грузии печально.