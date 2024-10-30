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Генпрокуратура Грузии вызвала президента страны Зурабишвили на допрос

Генпрокуратура Грузии вызвала президента страны Зурабишвили на допрос

Генеральная прокуратура Грузии вызвала президента страны Саломе Зурабишвили на допрос в связи с её заявлениями о якобы фальсификации прошедших парламентских выборов.

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Комментарии
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Dimir De_Ross
Эту дичь вообще к Саакашвили нужно отправить 😏
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17 час.
Геннадий Бережнов
Если прокуратура даст слабину и не сможет допросить Салому, то события надолго растянутся с непредсказуемым последствием. А учитывая острые заявления США всё может закончится для Грузии печально.
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17 час.
ЗЩ
Зая Щак
Это та,которая,сидя в Париже ,руководит ГРУЗИЕЙ?!!!!
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15 час.

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