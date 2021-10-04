Страх и ненависть на заправках Велосипедобритании

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫРаботаСтрах и ненависть на заправках Велосипедобритании Работники автозаправочных станций подверглись жестокому обращению из-за топливного кризиса 1 октября 2021 г.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБОБорис ОсиповВот оно звериное лицо демократического запада...Валерий ПодгузовМордобой, войны, безработица и являются формой деятельности "невидимой руки рынка", которая таким образом и компенсирует дурость капиталистического устройства общества. Как вы думаете, что было бы с депутатами, министрами, чинами НКВД, секретарями обкомов при Сталине, если бы вдруг в СССР, даже, во время войны, какой-нибудь полк Ил-2, или Ла-5 не получили бы вовремя горючего. Ясно, что все такие деятели давно уже приносили бы пользу народному хозяйству на Калыме. А что при капитализме. Ни одна торгующая горючим организация ни в чем не виновата. Если капиталисту надоело заниматься бизнесом, если он проиграл в казино свой капитал, то он лично может застрелиться, но, как видите, поставка горючего, когда она наладится, тогда и наладится, а до этого времени, дорогие избиратели, можете бить друг друга по вашим демократическим мордам, не взирая на личности. Свобода!Людмила СвириденкоИ эти люди учат нас жить))))!Комментировать
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