Губернатор Андрей Травников награжден орденом Александра Невского

Эта высокая государственная награда вручается «за особые личные заслуги перед Отечеством». Примечательно, что орден Александра Невского — единственная государственная награда, которая в разные годы существовала в Российской империи, Советском Союзе и Российской Федерации.
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