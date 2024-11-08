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Губернатор Андрей Травников награжден орденом Александра Невского

Губернатор Андрей Травников награжден орденом Александра Невского

Эта высокая государственная награда вручается «за особые личные заслуги перед Отечеством». Примечательно, что орден Александра Невского — единственная государственная награда, которая в разные годы существовала в Российской империи, Советском Союзе и Российской Федерации.

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