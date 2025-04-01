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Парламентская газета

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Иноагенты не опорочат честь военного мундира

Иноагенты не опорочат честь военного мундира

Военнослужащих, получивших статус иноагента, уличенных в употреблении наркотиков, незаконной предпринимательской деятельности или использовании служебного положения в интересах политических партий, будут лишать права носить военную форму и знаки различия после увольнения.

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