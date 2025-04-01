Иноагенты не опорочат честь военного мундира

Военнослужащих, получивших статус иноагента, уличенных в употреблении наркотиков, незаконной предпринимательской деятельности или использовании служебного положения в интересах политических партий, будут лишать права носить военную форму и знаки различия после увольнения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии