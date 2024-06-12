Валерий Меладзе стал дедушкой - у него родилась первая внучка

Стало известно о том, что в семье популярного певца Валерия Меладзе произошло долгожданное и радостное событие - его дочь Софика стала мамой!Софико вышла замуж за бизнесмена Савву Байбакова осенью прошлого года, и теперь они уже имеют маленького сына Георгия.
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