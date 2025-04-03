Терпение лопнуло. Назван способ разогнать этнические анклавы, мигранты ответят за беспредел и выходки диких детей

Выселять нафик всех подряд черножопых, как сорняки заполонили всю Россию. Немного оставить и поселить на Рублёвке.

Oleg Lazarev

В конце 80 начале 90 эти мигранты гнобили русских в своих республиках. устроили жесточайший геноцид. А сейчас эти понаехи, мы тут платим налоги, мы тут навсегда.