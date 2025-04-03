Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Oleg Lazarev
    В конце 80 начале 90 эти мигранты гнобили русских в своих республиках. устроили жесточайший геноцид. А сейчас эти пон...Терпение лопнуло....
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Терпение лопнуло. Назван способ разогнать этнические анклавы, мигранты ответят за беспредел и выходки диких детей

Терпение лопнуло. Назван способ разогнать этнические анклавы, мигранты ответят за беспредел и выходки диких детей

NEWS.ru Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru В ряде регионов России существует риск образования мигрантских анклавов, заявил замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин.

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Комментарии
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И
Искандер
Можно подумать, ЗНАЮЩИЙ русский язык сопляк, плоть от плоти -кишлачная грязь, немедленно станет надёжным гражданином РФ и нипочём - членом этнической банды.
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3 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Выселять нафик всех подряд черножопых, как сорняки заполонили всю Россию. Немного оставить и поселить на Рублёвке.
Ответить
1 час.
Oleg Lazarev
В конце 80 начале 90 эти мигранты гнобили русских в своих республиках. устроили жесточайший геноцид. А сейчас эти понаехи, мы тут платим налоги, мы тут навсегда.
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45 мин.
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