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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кит Ткачак о включении в Зал славы: «Один из самых ярких моментов в жизни. Реакция моей мамы стоила всего этого»

Бывший форвард Кит Ткачак прокомментировал включение в Зал хоккейной славы. Церемония состоится 9 ноября.

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