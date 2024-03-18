🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — полковник запаса Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан Эта война ведётся не по правилам прошлых войн.
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🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — полковник запаса Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан Эта война ведётся не по правилам прошлых войн.