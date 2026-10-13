В Краснодаре 13 октября отключат свет на десятках улиц

В Краснодаре 13 октября из-за плановых работ на сетях будут поэтапно обесточивать отдельные дома почти на сотне улиц в разных районах города, ограничения продлятся с 8:00 до 18:00.
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