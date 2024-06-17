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Военные новости ★ спецоперация

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Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой

Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённойДо начала нового бюджетного года в США осталось три с половиной месяца.

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