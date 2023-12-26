Анонс Рейда на Камена и Хранителя Вескаль в Lost Ark Компания Astrum, занимающаяся ...

Анонс Рейда на Камена и Хранителя Вескаль в Lost ArkКомпания Astrum, занимающаяся издательской деятельностью, и студия Smilegate RPG, специализирующаяся на разработке видеоигр, объявили о запланированных обновлениях для популярной многопользовательской ролевой игры Lost Ark на период с января по март 2024 года.