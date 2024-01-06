Угледар в тисках: Панический прогноз Генштаба ВСУ на весну 2024 года

brigadier21 Snytsarienko

Укропитеки правду говорят за артиллерийский контроль в районе Никольского и его окрестностей - как раз 9км они и контролируют, что создаёт прямую угрозу Ольгинке, а там есть возможность отсечь весь северо-запад наших войск от Волновахи, перемолоть их и двигать через Валерьяновку дальше. Мы в свою очередь со стороны Никольского ударить результативно не можем, эффективный удар нами возможен только со стороны Марьинки, что в свою очередь возможно ТОЛЬКО ЕСЛИ ПОДАВИТЬ ЦЕНТР РЭБа НАТО в Водяном, отсекая полукруг из господствующих высот вокруг Угледара, оставляя группировку врага без снабжения в плотном кольце. Придётся постараться, но ничего запредельно тяжкого в этом нет. Противник не акцентирует внимание на вершинах высот, его части расположены в складках местности - необходимо фланговым огнём зачищать прогалы, не допускать развёртывания новых артиллерийских позиций и своевременно дистанционно минировать пути подвоза боеприпасов к разведанным укреплениям.