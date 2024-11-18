Лавров назвал беспрецедентным уровень партнерства России и Китая

скриншот видео Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Китая Ван И на полях саммита "Большой двадцатки", в ходе которой отметил беспрецедентность уровня развития отношений между странами.
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