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О выступлении одессита Романа Шварцмана в Бундестаге

О выступлении одессита Романа Шварцмана в Бундестаге

Мне в очередной раз наплевать на то, что сделает с этим текстом робот Дзена. Главное, чтобы все, кого это волнует, успели прочесть.

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Комментарии
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Александр Денисов
Жидовский сионизм... Зря этого спасли в 44-м...
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7 час.
Ирина Трифонова
Какая подлость, гнусная неблагодарность и лицемерие Сионизм и фашизм одно и то же.
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7 час.
Silver Kont
Старый вонючий жид.... И после этого есть ещё дебилы, верящие в жидовские росказни про холокост? Ой вэй! Шма Исроэл! Сегодня только заскорузлый идиот &quot;верит в Холокост&quot;, в том виде, как его преподносят евреи, хихикая в пейсы. Просто традиция такая, писать про “холокост 6 миллионов евреев”. “The New York Times” писала про те “six million Jews” ещё аж в 1869 году. А потом то же самое и там же писали в 1919, 1938 и т.д.... &quot;Шесть миллионов уничтоженных евреев&quot; НЕ фигурируют в итоговых резолюциях Нюрнбергского Трибунала. Мировой центр современной еврейской документации вместо «6 млн жертв» холокоста называет 1, 445 млн. Агентство Сёмы Визенталя, искавшее нацистов по всему свету, вынуждено было признать цифру в 1-1,5 миллиона человек. Израильский «ЯД Ва-шем» исчисляет убиенных в 1,3 млн, учитывая и погибших евреев-солдат Вермахта. Берл Лазар сообщал, что во Вторую мировую погиб 1млн евреев («Мир новостей» №4 2001 г.). Вообще в Израиле число жертв холокоста оценивают около 750 тысяч. И щекарахтерна! Ни главарь Яд Ва-шема Иегуда Бауэр, ни Сёма Визенталь, ни Берл Лазар совершенно таки не боятся преследования за «преуменьшение «холокоста». Кстати, по-еврейски &quot;холокост&quot; &quot;это всесожжение, жертва, благоухание, ПРИЯТНОЕ ГОСПОДУ (Левит, 1:9)
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53 мин.
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