О выступлении одессита Романа Шварцмана в Бундестаге

Silver Kont

Старый вонючий жид.... И после этого есть ещё дебилы, верящие в жидовские росказни про холокост? Ой вэй! Шма Исроэл! Сегодня только заскорузлый идиот "верит в Холокост", в том виде, как его преподносят евреи, хихикая в пейсы. Просто традиция такая, писать про “холокост 6 миллионов евреев”. “The New York Times” писала про те “six million Jews” ещё аж в 1869 году. А потом то же самое и там же писали в 1919, 1938 и т.д.... "Шесть миллионов уничтоженных евреев" НЕ фигурируют в итоговых резолюциях Нюрнбергского Трибунала. Мировой центр современной еврейской документации вместо «6 млн жертв» холокоста называет 1, 445 млн. Агентство Сёмы Визенталя, искавшее нацистов по всему свету, вынуждено было признать цифру в 1-1,5 миллиона человек. Израильский «ЯД Ва-шем» исчисляет убиенных в 1,3 млн, учитывая и погибших евреев-солдат Вермахта. Берл Лазар сообщал, что во Вторую мировую погиб 1млн евреев («Мир новостей» №4 2001 г.). Вообще в Израиле число жертв холокоста оценивают около 750 тысяч. И щекарахтерна! Ни главарь Яд Ва-шема Иегуда Бауэр, ни Сёма Визенталь, ни Берл Лазар совершенно таки не боятся преследования за «преуменьшение «холокоста». Кстати, по-еврейски "холокост" "это всесожжение, жертва, благоухание, ПРИЯТНОЕ ГОСПОДУ (Левит, 1:9)