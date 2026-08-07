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Пашинян назвал ЕАЭС приоритетом Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что расширение взаимодействия с государствами Евразийского экономического союза остается одним из главных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности республики.

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