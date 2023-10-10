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ВСУ потеряли девять лучших бригад в боях с Россией

ВСУ потеряли девять лучших бригад в боях с Россией

"Украина столкнулась с таким колоссальным числом потерь в живой силе, что из 12 бригад, подготовленных альянсом, это где-то 45-60 тысяч человек, девять исчезли полностью, они были уничтожены", — заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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