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Названа еще одна неочевидная опасность омикрон-штамма

О новых свойствах этой версии ковида рассказали ученые из Великобритании. Исследования, проведенные в Ливерпульском университете, дали понять, что омикрон-штамм может быть заразнее, но клинически менее опасен, чем другие версии коронавируса.

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