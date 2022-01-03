Названа еще одна неочевидная опасность омикрон-штамма

О новых свойствах этой версии ковида рассказали ученые из Великобритании. Исследования, проведенные в Ливерпульском университете, дали понять, что омикрон-штамм может быть заразнее, но клинически менее опасен, чем другие версии коронавируса.
О новых свойствах этой версии ковида рассказали ученые из Великобритании. Исследования, проведенные в Ливерпульском университете, дали понять, что омикрон-штамм может быть заразнее, но клинически менее опасен, чем другие версии коронавируса.
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