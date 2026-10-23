Линейка Enjoy 100 получит модели Pro Max, Pro и базовую версию в разных цветах Huawei объявила дату презентации серии Enjoy 100 — смартфоны представят 28 октября на конференции Double Eleven Renewal Season All-Scenario New Product Launch Conference.
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